Оккупанты снесут в Бахчисарае историческое здание

«Крым.Реалии» пишет, что оккупационные власти полуострова начали в Бахчисарае снос здания, имеющего высокую архитектурную ценность. По словам очевидцев, ситуация в городе напряженная – к месту снова прибыла полиция, возле здания собираются люди – об этом передает replyua.net.
Представитель Института археологии НАН Украины заявил, что уничтожение это здания недопустимо, поскольку оно является одним из самых старых в Бахчисарае. Этот дом был построен во время ханского периода и является примером малоазийской архитектуры, он расположен в историческом районе города. К тому же, в Бахчисарае осталось не так много подобных сооружений, а сам город является одним из аутентичных крымских городов.
Муфтий Крыма заявил, что вместо того, чтобы реставрировать здание, оккупационные власти пытаются его снести, хотя в феврале прошлого года он обращался с соответствующей петицией в Бахчисарайский районный совет. Эмирали Албаев просил помочь с реконструкцией и благоустройством других зданий города, имеющих историческую ценность, однако оккупационные власти ничего не сделали.
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