Крымчан травят некачественными молочными продуктами

Сотрудники Россельхознадзора провели качество молочной продукции, которая продается в аннексированном Крыму, и выявили множество фальсификационных продуктов, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Сотрудники ведомства взяли для исследования больше ста проб, причем, как на местных предприятиях, так и пробы продукции, которая производится за пределами полуострова. Результат проверки был неутешительным. И крымские, и российские продукты не прошли исследование на качество, и сотрудники Россельхознадзора выявили ряд несоответствий нормативным документам. В сливочном масле и твороге, произведенных на предприятиях Алушты, Черноморского и Севастополя, специалисты обнаружили растительные жиры. Также были выявлены нарушения в производстве молочных продуктов на 28 российских предприятиях.
Пробы, взятые с некоторой продукции, свидетельствуют о нарушениях в технологических процессах. Не прошли соответствие на качество масло «Крестьянское», масло «Сладко-Сливочное» (Купавушка), сыр Голландский Стародубский, сыр Голландский и Российский (Вкус детства), сливочное масло «Лакомо».
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