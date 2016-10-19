В окупованому Криму почали «імпортозаміщати» слова

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«Лідери» окупованого Кримського півострова у своєму бажанні наблизитись до російських реалій, почали здійснювати «імпортозаміщення» окремих слів іншомовного походження, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Каспаров.ру».Так, сьогодні, дев’ятнадцятого жовтня 2016 року, пособники окупантів на офіційному засіданні уряду обговорювали заходи до Дня національної єдності, який тепер відзначається в Криму. Самозваний віце-прем’єр півострова Дмитро Полонський повідомив, що «рада міністрів» прийняла постанову, відповідно до якої у Сімферополі відбудеться «хода, мітинг і флешмоб хороводів народів Росії». Так званий глава Кримського півострова Сергій Аксенов зробив Полонському зауваження, наголосивши, що у зв’язку з імпортозаміщенням слово «флешмоб» з лексикону треба щонайскоріше видалити. «Віце-прем’єр» радо пристав на цю пропозицію і запропонував словосполучення «народна забава». Цікаво тільки, чи всі слова іноземного походження збираються замінити російськими відповідниками пособники кримських окупантів і як в такому разі буде називати посада самого Полонського.Нагадаємо, «відповідаючи» на санкції західних країн, Російська Федерація заборонила ввезення низки продуктів харчування з-закордону. Не надто успішний процес заміни іноземних харчів на товари власного виробництва у Росії назвали «імпортозаміщенням».