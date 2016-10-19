валюта
СпецтемаВ Україні розпочався збір підписів під петицією за позбавлення Надії Савченко депутатського мандата

В окупованому Криму почали «імпортозаміщати» слова

В окупованому Криму почали «імпортозаміщати» слова
«Лідери» окупованого Кримського півострова у своєму бажанні наблизитись до російських реалій, почали здійснювати «імпортозаміщення» окремих слів іншомовного походження, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Каспаров.ру».

Так, сьогодні, дев’ятнадцятого жовтня 2016 року, пособники окупантів на офіційному засіданні уряду обговорювали заходи до Дня національної єдності, який тепер відзначається в Криму. Самозваний віце-прем’єр півострова Дмитро Полонський повідомив, що «рада міністрів» прийняла постанову, відповідно до якої у Сімферополі відбудеться «хода, мітинг і флешмоб хороводів народів Росії». Так званий глава Кримського півострова Сергій Аксенов зробив Полонському зауваження, наголосивши, що у зв’язку з імпортозаміщенням слово «флешмоб» з лексикону треба щонайскоріше видалити. «Віце-прем’єр» радо пристав на цю пропозицію і запропонував словосполучення «народна забава». Цікаво тільки, чи всі слова іноземного походження збираються замінити російськими відповідниками пособники кримських окупантів і як в такому разі буде називати посада самого Полонського.

Нагадаємо, «відповідаючи» на санкції західних країн, Російська Федерація заборонила ввезення низки продуктів харчування з-закордону. Не надто успішний процес заміни іноземних харчів на товари власного виробництва у Росії назвали «імпортозаміщенням».

Горячая тема: Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
21425

Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист отреагировал на ерничанье экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который после убийства боевика Моторолы посочувствовал родным


Свежие новости

В окупованому Криму почали «імпортозаміщати» слова

Кримська «прокурорша» розповіла про професійну деформацію

Росія не партнер, а один із факторів конфлікту – дипломат

Тарас Чорновіл: У Трампа лишився єдиний козир, який може «вистрілити»

Чубайс: Росія хоче вийти і з Мінських, і з Нормандських переговорів

Феєричне фото від Павла Правого: концентрований російський тренд «вставания с колен»

Якщо уважно слухати Муженка, можна зробити шокуючі висновки – блогер

Нардеп Игорь Луценко не понаслышке знает, что такое коррупция – эксперт

Журналіст розповіла на що схожі похорони Мотороли

Експерт: Визнання Сирією Криму частиною Росії – віртуальне принесення жертви з боку Сирії на користь Росії

Савченко знову відзначилась: зірвала засідання комітету оборони

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Чому страйкують жінки в Аргентині?

Американська авіабаза отруїла воду в Колорадо

Блогер розповів яке значення має Мосул

Порошенко прилетел в Берлин заранее

Західна преса розповіла які інструменти використовує Путін для маніпуляції суспільством в Росії

Блогер розповів чи врятує «Адмірал Кузнецов» Путіна від ганьби на саміті в Берліні

Портников: предатели и изменники захотели памятник

Евросоюз не введет санкции против РФ, - источник

 Новости за день