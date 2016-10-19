Кримська «прокурорша» розповіла про професійну деформацію

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Наталія Поклонська, яка при окупаційній владі Криму виконувала функції «прокурора Республіки», а зараз обрана депутатом до нелегітимної Державної Думи Російської Федерації, поділилась із журналістами особливостями своєї професійної деформації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання Лента.ру.Так, за словами Поклонської, «у душі вона залишилась працівником прокуратури». Новоспечений «депутат» стверджує, що вона виросла в прокуратурі, і все, що відбувається навколо неї, вона сприймає через призму попереднього досвіду роботи в правоохоронних органах. Наприклад, засідання нелегітимної Державної Думи для неї – це колегія в Генеральній прокуратурі.Тим не менш, Поклонська сподівається, що попередньо набуті знання і вміння допоможуть їй у майбутній роботі. У той же час, колишня «прокурор» не знає, хто займе її місце у так званій «прокуратурі Криму». Нагадаємо, Поклонська виконувала обов’язки «прокурора» окупованого Кримського півострова з весни 2014 року по осінь 2016 року. У нелегітимній Державній Думі вона увійшла в комісію з контролю за достовірністю відомостей про доходи і майно депутатів та в комісію з питань безпеки та протидії корупції.