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Експерт: Визнання Сирією Криму частиною Росії – віртуальне принесення жертви з боку Сирії на користь Росії

Експерт: Визнання Сирією Криму частиною Росії – віртуальне принесення жертви з боку Сирії на користь Росії
Як передає replyua.net, Дамаск продемонстрував свою подяку, але навіть не з вуст першої людини. Голова парламенту Сирії заявила, що Крим – частина Росії. Хадія Аббас переконана, півострів «повернувся до свого коріння», а не «анексований», як стверджує Україна. Башар Асад же досі не наважився визнати Крим російським.

«У зв'язку з подіями, які розгорталися після розпаду СССP і до теперішнього часу, цей федеральний суб'єкт повернувся до свого коріння в Росію після того, як населення Криму на референдумі висловило свою вільну волю», - сказала Аббас в інтерв'ю ІА Sputnik. Реакція кримської влади не змусила себе довго чекати. Самопроголошений глава парламенту РК Володимир Константинов переконаний, що визнання підсумків референдуму 2014 року Сирією, тільки початок і незабаром інші країни визнають його легітимним.

Самопроголошений глава Республіки Крим на своїй сторінці в Facebook назвав гучну заяву голови парламенту Сирії – чесною і сміливою. «Кримчани солідарні з сирійським народом, який за підтримки Росії відважно бореться з тероризмом, - написав Сергій Аксьонов. - Сирійці протистоять не тільки терористам, а й їхнім господарям в США та інших країнах». Аксьонов зазначив, що США хочуть «весь світ перетворити в індіанську резервацію», але «як кажуть в нашій країні, кишка тонка».

Визнати референдум легітимним, це одне, а ось погодитися з тим, що півострів є частиною РФ – зовсім інше, референдум визнали: Вірменія, Казахстан, Куба, Боснія, Аргентина, Абхазія, Північна Корея, Болівія, Венесуела, Сирія…

«Віртуальне принесення жертви з боку Сирії на користь Росії, ось, що це, - вважає політолог Дмитро Орєшкін. - Якби ці слова мали політичну вагу, їх би вимовив Асад. Заява голови парламенту, ввічливий вираз відповідної подяки за підтримку військового протистояння Асада з опозицією. Не більше того. Це тактичний, пропагандистський хід, за яким нічого не стоїть. Сирія продемонструвала свою подяку, але навіть не з вуст першої людини».

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