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Аксенов пригрозив смішними зустрічними санкціями

Аксенов пригрозив смішними зустрічними санкціями
Пособник російських окупантів в Криму Сергій Аксенов, який називає себе «Главою Криму», пригрозив ввести зустрічні санкції щодо української влади, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.

Так, сьогодні, вісімнадцятого жовтня 2016 року, Аксенов дізнався що його внесено Президентом України Петром Порошенком до списку осіб, до яких застосовуються індивідуальні санкційні обмеження. Кримський «глава» у відповідь пообіцяв внести Порошенка у список «деструктивних організацій» (російське законодавство такого терміну не містить взагалі – ред.). Більше того, за словами Аксенова, санкції проти нього викликані тим, що в українській владі немає чим зайнятись. Чиновник переконаний, що «нічого людям робити, от вони з жиру і бісяться».

«Не знаю, куди вони мене ще не внесли», - бідкається Аксенов. Нагадаємо, напередодні президент своїм указом затвердив рішення РНБО про розширення санкційного списку щодо Російської Федерації за незаконну анексію Криму на агресію на Донбасі. Так, до нього було додано сто шістдесят сім російських юридичних осіб, а також низку політиків, в тому числі і пособника окупантів Сергія Аксенова. Цим особам заборонено в’їзд на територію України та заморожено їх активи.

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