Сельскохозяйственные угодья в Крыму начнут «удобрять» канализацией

В Крыму по-прежнему наблюдается острый дефицит воды, и оккупационные власти решили устранить эту проблему оригинальным способом – для полива сельскохозяйственных угодий они будут частично использовать канализационные стоки. Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось на портале «Государственного совета» аннексированного полуострова.
В сообщении говорится о том, что в Феодосии решат проблему с канализационными стоками – канализационный коллектор скоро перенесут с мыса Святого Ильи в другое место – за микрорайон Ближние Камыши, поближе к Кировскому району. Планируется построить в этой зоне два пруда-накопителя, которые будет трансформировать очищенные канализационные стоки в более «чистую» воду, а ее, в свою очередь, станут использовать для полива всех сельскохозяйственных угодий, находящихся в округе.
В сообщении отмечается, что вода будет «технической». Кроме того, оккупационные власти не исключают возможность двукратного использования этой технической воды в различных целях, в том числе и для орошения сельхозугодий. Напомним, что ранее «власти» полуострова говорили о том, что в Крыму также наблюдается дефицит питьевой воды, и эту проблему полностью удастся разрешить не раньше, чем через три года.
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