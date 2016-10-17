В Бахчисарае начали уничтожать шедевры архитектуры

Крымский архитектурный портал сегодня сообщил о том, что оккупанты продолжают уничтожать древние памятники архитектуры в Крыму, и на этот раз речь идет о главных достопримечательностях Бахчисарая, информирует replyua.net. Как стало известно, оккупанты хотят уничтожить здание, которое находится по адресу улица Ленина, 97.
Речь идет об объекте, который, по словам известных местных краеведов и архитекторов, является уникальным строением и входит в так называемую охранную зону Ханского дворца, однако недавно здание было признано аварийным, и в настоящий момент оккупанты приступили к его сносу. Эксперты отмечают, что жаловаться краеведам и архитекторам некуда – бесполезно даже обращаться в соответствующие инстанции. Дело в том, что объект на улице Ленина не защищен статусом памятника архитектуры и истории, хотя активисты и правозащитники уже пытались инициировать принятие этого решения, но все безрезультатно.
Что касается мнения оккупационных властей по этому вопросу, то они уже поспешили заявить о том, что якобы это древнейшее сооружение не представляет никакой архитектурной ценности, поэтому было принято решение о сносе, «тем более, объект находится в аварийном состоянии и представляет опасность», подчеркнули оккупационные власти.
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