9 тысяч крымчан оформили украинские паспорта после аннексии

8 800 крымчан после аннексии полуострова Крым смогли оформить украинские паспорта, и теперь они являются гражданами Украины. Как информирует replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, об этом заявила Галина Суботенко, заместитель начальника отдела регистрации и эмиграции Департамента по вопросам регистрации и гражданства ГМС Украины.
По ее словам, почти девять тысяч крымчан стали гражданами Украины за последние два года, и за все время с начала аннексии удалось оформить больше 350 паспортов в форме карточки, кроме того, большинство крымчан по старинке оформляют традиционные украинские паспорта – в форме книжки. Суботенко подчеркнула, что паспорта в форме книжечки за два с половиной года смогли получить в обмен на старые документы около восьми с половиной тысяч граждан, проживавших на территории оккупированного полуострова.
Суботенко отметила, что крымчане отдают предпочтение паспортам старого образца только по одной причине – с этим документом намного проще пересекать административную границу. Нужно отметить, что население Крыма на начало текущего года достигало двух миллионов трехсот тысяч человек.
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