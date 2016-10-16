Під час обшуків у кримських татар забирають останні гроші – правозахисник

Як передає replyua.net, правозахисник, адвокат Еміль Курбедінов в ефірі «Громадського радіо» прокоментував арешти кримських татар, підозрюваних у зв'язках з «Хізб-ут-Тахрір».
Вранці 12 жовтня стало відомо про проведення відразу в декількох районах окупованого Криму незаконних обшуків в будинках кримських татар, після яких були затримані Рустем Ісмаїлов, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов, Узеир Абдуллаєв і Теймур Абдуллаєв. Їх підозрюють в зв'язках з забороненою в Росії організацією «Хізб-ут-Тахрір». Вже на наступний день, 13 жовтня, так званий Київський районний суд Сімферополя в анексованому Криму обрав для них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.
Еміль Курбедінов розповів про хід справи Теймура Абдуллаєва. «На даний момент затриманий знаходиться в слідчому ізоляторі в Сімферополі. Я не впевнений, що він знаходиться в нормальних умовах. До мене дійшла інформація, що мій підзахисний поміщений в камеру один, що вже є порушенням чинного законодавства, і, ніби як, у нього там тільки один матрац. Зараз цю інформацію ми перевіряємо. Якщо це все підтвердиться, ми будемо на це реагувати. В постанові не зазначена ні одна підстава, передбачена законом. Я звертав увагу слідчого на це, однак всі мої прохання і клопотання були відхилені. Я вимагав, щоб його негайно відпустили з будівлі ФСБ, тому що дійсно жодної підстави названо не було, все в загальних формах», – розповів Еміль Курбедінов.
За його словами, на території Криму так склалася практика, що і судді, і всі інші закривають на неправомірні затримання очі і все робиться, не звертаючи уваги на закон. «Я як говорив раніше, так і зараз офіційно заявляю, що обшуки і затримання пройшли з грубими порушеннями прав людини і основних свобод. Порушення починаються з самого обшуку. Швидше за все це було силове захоплення. При цій спецоперації мого підзахисного вдарили, йому не зачитували його прав під час проведення обшуку. Крім того, мене не пускали туди протягом 40 хвилин. І є ще низка інших порушень, які ми вказали в протоколі. Можна сказати, що психологічний вплив – це перше, що застосовують російські силовики. У будинки, де живуть кримські татари можуть в будь-який момент заскочити 10 і більше озброєних людей. У деяких будинках взагалі чинять дуже грубо: лаяться матом і кричать, в інших все проходить більш коректно, але від цього ситуація не стає більш законною», – зазначив адвокат.
Він наголошує, режим пропуску в слідчому ізоляторі в Криму просто жахливий. Туди можна потрапити тільки в будні дні. Вони працюють 2-3 години до обіду і після обіду. Там величезні черги, все дуже затягнуто. «В найближчий будній день я постараюся до нього потрапити і з'ясувати всі обставини. Сім'ям зустрітися взагалі неможливо. Їм потрібно писати заяву слідчому і вже він вирішить чи відбудеться побачення чи ні. Крім того, члени родини мають право бачиться лише 2 рази на місяць. Найчастіше слідчі відмовляють їм у цьому праві, мотивуючи це тим, що вони можуть бути свідками у цій справі і до допиту це заборонено», – розповів Еміль Курбедінов.
«Зараз у нас чергові дії. Ми оскаржили постанову про арешт і було складено низку скарг, пов'язаних з порушеннями безпосередньо в залі суду, коли їх тримали в наручниках в клітці. Також ми склали скарги на суддів і прокурорів. Чи звернуть увагу на все це – велике питання», – резюмував адвокат.
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