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Путин решил "посадить" всех членов Меджлиса - Полозов

Путин решил "посадить" всех членов Меджлиса - Полозов
Российских адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что всех самых активных членов Меджлиса крымскотатарского народа, скорее всего, будут преследовать в уголовном порядке – такое заявление он сделал в эфире телеканала 112 – об этом сообщает replyua.net.

Напоминаем, что за последнюю неделю сотрудниками ФСБ на территории оккупированного полуострова были задержаны десятки крымских татар. В некоторых случаях, аресты были сопряжены с обысками и побоями. Полозов отметил, что сейчас против всех задержанных ведутся процессы привлечения их к административной ответственности за участие в «экстремистской организации», однако они могут перейти в уголовные производства. По мнению адвоката, это коснутся, скорее всего, лишь самых активных участников Меджлиса, однако это понятие является оценочным. Полозов подчеркнул, что все эти акции против крымских татар ведутся лишь с целью запугивания. Против самого правозащитника на оккупированном полуострове также заведено уголовное дело.

Напоминаем, что вчера Айдер Муждабаев заявлял, что Нариман Джелял составил памятку с правилами поведения крымских татар в общественных местах, следование которым поможет «избежать проблем». В ней крымским татарам советуется избегать пустынных и неосвещенных улиц, а также не ходить по улицам населенных пунктов в одиночку.

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