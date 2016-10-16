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СМИ России обеспокоены полетами американского беспилотника вблизи Крыма

СМИ России обеспокоены полетами американского беспилотника вблизи Крыма
Сайт «15 минут» сообщает, кремлевские власти сильно обеспокоены полетами беспилотного летательного аппарата США вблизи военных баз России, находящихся на оккупированном Крымском полуострове – об этом передает replyua.net.

Российское информационное агентство «Интерфакс» сегодня заявляло, что вблизи Крыма сегодня был замечен беспилотник ВВС США. По словам российского СМИ, летательный аппарат модели Q-4 Global Hawk стартовал с одной из итальянских баз НАТО. Он был замечен сначала с запада от Крымского полуострова на высоте около 15 км. После этого он отправился в сторону материковой Украины и пролетел над Николаевской и Херсонской областями, собирая разведданные в северной части полуострова.

По словам российских СМИ, этот беспилотный летательный аппарат может вести разведку на материковой Украине, в том числе – над Донецкой и Луганской областями. По версии российских журналистов, Global Hawk оказался в менее чем 200 км от линии разграничения вблизи Донецка. Во время своего обратного полета беспилотник пересек Украину, а также Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Госпоргранслужба Украины зафиксировала 6 октября полеты российских вертолетов и одного беспилотника над административной границей с полуостровом.

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