СМИ России обеспокоены полетами американского беспилотника вблизи Крыма

Сайт «15 минут» сообщает, кремлевские власти сильно обеспокоены полетами беспилотного летательного аппарата США вблизи военных баз России, находящихся на оккупированном Крымском полуострове – об этом передает replyua.net.
Российское информационное агентство «Интерфакс» сегодня заявляло, что вблизи Крыма сегодня был замечен беспилотник ВВС США. По словам российского СМИ, летательный аппарат модели Q-4 Global Hawk стартовал с одной из итальянских баз НАТО. Он был замечен сначала с запада от Крымского полуострова на высоте около 15 км. После этого он отправился в сторону материковой Украины и пролетел над Николаевской и Херсонской областями, собирая разведданные в северной части полуострова.
По словам российских СМИ, этот беспилотный летательный аппарат может вести разведку на материковой Украине, в том числе – над Донецкой и Луганской областями. По версии российских журналистов, Global Hawk оказался в менее чем 200 км от линии разграничения вблизи Донецка. Во время своего обратного полета беспилотник пересек Украину, а также Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Госпоргранслужба Украины зафиксировала 6 октября полеты российских вертолетов и одного беспилотника над административной границей с полуостровом.
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