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Італійці визнали Україну наддержавою – блогер (відео)

Італійці визнали Україну наддержавою – блогер (відео)
Блогер під псевдонімом «Американський далекобійник» прокоментував недавній візит деяких італійців на територію окупованого Кримського півострова і дійшов парадоксальних висновків, - про це інформує replyua.net.

Як наголошує блогер, по-перше, сама історія з відвіданням Криму «італійськими парламентарями» не варта виїденого яйця, адже російська пропаганда сором’язливо замовчує, що кримські візитери члени парламенту Венето, тобто, якщо перевести на українські реалії, депутати обласної ради. По-друге, думка людей, які представляють добре, якщо одну дванадцяту частину держави, подається як офіційна позиція Італії, що є явною маніпуляцією. Але найцікавішою деталлю тут є зовсім не це. Так, один із італійських «ватників» наголосив, що Венето дуже сильно постраждала через санкції, особливо – виробники сиру та м’ясних виробів. При цьому італієць, імовірно, забуває, що постачання сиру та м’ясних продуктів до Росії заборонене не Європейським Союзом, а самим Путіним в рамках так званих контрсанкцій.

Тим не менш, італійський делегат вимагає, аби українська сторона відшкодувала їм всі витрати. Як тут не провести паралелі із недавніми істериками Путіна, коли він вимагав від Сполучених штатів компенсувати шкоду, завдану російській економіці санкціями. Тоді він звертався до Вашингтону як до столиці єдиної у світі наддержави (як він сам визнав раніше). І, якщо компенсацій вимагають від сильних наддержав, які ламають економіку інших країн «об коліно», то тоді заяви італійця свідчать, що ще однією такою наддержавою є Україна, - підсумовує блогер.


Горячая тема: Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ
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