валюта
СпецтемаКазанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал

Муждабаев: в крымскотатарский народ вселяют сковывающий ужас

Муждабаев: в крымскотатарский народ вселяют сковывающий ужас
Украинский блогер Айдер Муждабаев сегодня на Втором Форуме Свободной России заявил, что оккупационные власти на Крымском полуострове делают все, что деморализовать крымскотатарское население. По его словам, они «вселяют в татар сковывающий ужас» - об этом сообщает replyua.net.

Блогер подчеркнул, что «очень позорно, что до этого момента ни одна российская правозащитная организация, в том числе оппозиционная, не выступила в поддержку крымских татар, жестокие репрессии против которых Россия устроила на Крымском полуострове». Муждабаев отметил, что действия правоохранительных органов в отношении крымскотатарского народа действительно можно назвать репрессиями, и с каждым днем их положение становится все хуже.

Журналист рассказал, что Нариман Джелял недавно составил для крымских татар памятку о том, как правильно ходить по улицам в населенных пунктах Крыма, чтобы обеспечить себе безопасность. В ней сообщатся, что стоит выбирать хорошо освещенные многолюдные улицы, а детей из школы лучше забирать на машине. Муждабаев подчеркивает, что это уже напоминает правила, придуманные для евреев в нацистской Германии. Журналист также добавил, что поведение оккупационных властей в Крыму имеет явно выраженный нацистский характер, потому что репрессии ведутся только против татар, в то время как во всех других частях РФ доминирует русский фашизм.

Горячая тема: Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 окт 2016
21218

Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ

Державний французький телеканал France24 випустив сюжет про участь Росії у війні на Донбасі. Сюжет на англійській мові, тому зрозуміти про що він, не складно, тим більше, що багато хто говорить

15 окт 2016
11614

Мирослав Олешко: Путін пропонував Порошенку 80 млрд доларів за здачу України

Український відомий блогер нагадує, півтора роки тому Володимир Путін пропонував Президенту України Петру Порошенко 80 млрд доларів за проведення в Україні референдуму за відмову від Криму, передає


Свежие новости

У Москві псевдо-екстрасенси обманули людей на 52 мільйони

Патріарх Кирило поїде в «бездуховну» Великобританію

Росія втратить останнього союзника? ФСБ розстріляло шхуну з КНДР

В Гаити разграблены грузовики с гуманитарной помощью ООН

ООН начала подготовку к возможному гуманитарному кризису в Мосуле

У Росії прокоментували насторожене ставлення Великобританії до її кораблів

Павло Правий: У Путіна намалювалися дві величезні проблеми

Трамп обвинил Клинтон в употреблении наркотиков

Муждабаев: в крымскотатарский народ вселяют сковывающий ужас

Чуркін вважає, що відносини Росії і США не були такими поганим з часів Судного дня

Меркель назвала военные действия России в Сирии военными преступлениями

Меркель: Захід незадоволений Росією

Зарубіжні банки, що працюють на російському ринку, прощаються з рублем

Трагедия MH17 может повториться – ГУР Украины

Участники Форума свободной России потребовали освободить всех политзаключенных-граждан Украины, удерживаемых в российских тюрьмах

Трамп домогался даже до меня, - сенсационное признание российского политолога

Блогер объяснил, почему пенсионный возраст повысит любой политик, который придет к власти

Опрос в США: рейтинги двух кандидатов изменились

Сотни поляков протестуют против соглашения о свободной торговле с Канадой

Путин заключил многомиллиардные сделки с Индией

 Новости за день