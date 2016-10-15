Муждабаев: в крымскотатарский народ вселяют сковывающий ужас

Украинский блогер Айдер Муждабаев сегодня на Втором Форуме Свободной России заявил, что оккупационные власти на Крымском полуострове делают все, что деморализовать крымскотатарское население. По его словам, они «вселяют в татар сковывающий ужас» - об этом сообщает replyua.net.
Блогер подчеркнул, что «очень позорно, что до этого момента ни одна российская правозащитная организация, в том числе оппозиционная, не выступила в поддержку крымских татар, жестокие репрессии против которых Россия устроила на Крымском полуострове». Муждабаев отметил, что действия правоохранительных органов в отношении крымскотатарского народа действительно можно назвать репрессиями, и с каждым днем их положение становится все хуже.
Журналист рассказал, что Нариман Джелял недавно составил для крымских татар памятку о том, как правильно ходить по улицам в населенных пунктах Крыма, чтобы обеспечить себе безопасность. В ней сообщатся, что стоит выбирать хорошо освещенные многолюдные улицы, а детей из школы лучше забирать на машине. Муждабаев подчеркивает, что это уже напоминает правила, придуманные для евреев в нацистской Германии. Журналист также добавил, что поведение оккупационных властей в Крыму имеет явно выраженный нацистский характер, потому что репрессии ведутся только против татар, в то время как во всех других частях РФ доминирует русский фашизм.
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