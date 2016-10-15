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Росія знову «брязкає зброєю» в окупованому Криму

Росія знову «брязкає зброєю» в окупованому Криму
Головне управління розвідки України повідомило, що сьогодні, п'ятнадцятого жовтня 2016 року, в ході чергових військових навчань Російська Федерація привела в стан повної бойової готовності системи ППО, розташовані в окупованому Криму, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Каспаров.ру.

Так, розвідка повідомляє, що за тривогою було піднято підрозділи Тридцять першої дивізії ППО, що базуються в Севастополі, Тридцять сьомого змішаного авіаційного полку в Гвардійському і Тридцять восьмого авіаційно-винищувального полку з місцем постійної дислокації в Бельбеку. Крім того, бойовими розрахунками радіотехнічних підрозділів Третього радіотехнічного полку було здійснено комплекс заходів щодо пошуку цілей в повітрі та наведення на них винищувачів.

Як наголошують українські ГУРшники, такого роду заходи створюють небезпеку для руху цивільних повітряних суден. Можливе навіть повторення трагічного інциденту дворічної давності, коли російські війська збили літак рейсу Малайзійських авіаліній. Імовірно, така «демонстрація сили» пов’язана з недавнім перебуванням в акваторії Чорного моря командно-штабного корабля Військово-морських сил Сполучених штатів Америки USS Mount Whitney.

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