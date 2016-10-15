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«Холодомор» знову стався не там, де прогнозували: мешканці окупованого Севастополя скаржаться на відсутність опалення

«Холодомор» знову стався не там, де прогнозували: мешканці окупованого Севастополя скаржаться на відсутність опалення
Мешканці окупованого Севастополя потерпають від відсутності опалення. Температура в їх оселях особливо впала після недавньої негоди, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Крим.Реалії».

Так, нещодавно на окупованому півострові пройшли зливи, що супроводжувались сильними вітрами. Середня температура повітря в Севастополі впала до восьми градусів вище нуля, що відразу ж вплинуло на температуру в помешканнях. Тим не менш, місцева влада реагувати на погодний режим не поспішає і опалення вмикати найближчим часом не планує. Севастопольці на холод реагують по різному. Наприклад, тридцятирічна Марина з проспекту Острякова змушена грітися електричними обігрівачами, бо має малу дитину. Натомість п’ятдесятидворічний Володимир, який проживає на ПЖРі, спить під двома ковдрами, проте вмикати електричні нагрівачі не хоче через «дорожнечу». Ще один мешканець окупованого міста, п’ятдесятидев’ятирічний Георгій з Комишової бухти вважає температуру у своїй квартирі прийнятною, бо його гріють п’ять котів та три собаки. Очільник кримського «Міністерства житлово-комунального господарства» заявив, що підготовка до опалювального сезону на півострові завершиться не раніше двадцятого жовтня.

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