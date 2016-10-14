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Іслямов звинуватив Україну у байдужості до долі кримчан

Іслямов звинуватив Україну у байдужості до долі кримчан
Ленур Іслямов, який виступав ідейним натхненником та координатором блокади окупованого Кримського півострова, звинуватив українців у байдужості до долі мешканців Криму, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, чотирнадцятого жовтня 2016 року, під час акції протесту біля російського дипломатичного представництва у Києві, Іслямов наголосив, що українська держава не вживає жодних заходів аби захищати права своїх громадян, які проживають на окупованому півострові. За його словами «на материку нічого не знають про те, що зараз відбувається в Криму». Також Іслямов засудив правоохоронців Російської Федерації за їх насильниці та дискримінаційні дії щодо кримських татар. Так, громадський активіст закликав президента України стати на захист «ні в чому не винних кримських татар, релігія яких суперечить російським стандартам», а всю українську спільноту – бути більш активною у допомозі кримчанам.

Нагадаємо, сьогодні, чотирнадцятого жовтня 2016 року, поблизу російського посольства відбулась протестна акція, спрямована на підтримку п’ятьох кримських татар, заарештованих двома днями раніше за «участь в терористичній організації».

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