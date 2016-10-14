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Мешканці окупованого Севастополя обурені підвищенням цін на проїзд

Мешканці окупованого Севастополя обурені підвищенням цін на проїзд
В окупованому Севастополі перевізники вже черговий раз підвищують ціни на проїзд у громадському транспорті, - про це replyua.net інформує з посиланням на місцеве видання ForPost.

Так, з огляду на новели російського законодавства, а саме – Федеральний закон «Про організацію регулярний перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом і міським наземним електричним транспортом в Російській Федерації», місцева влада тепер не має можливості встановлювати тариф на перевезення. Визначення ціни проїзду для пасажирів здійснює сам перевізник на власний розсуд. Зараз містом прокотилась хвиля підвищень тарифів: у залежності від маршруту ціна проїзду зросла на два-двадцять російських рублів.

Варто зазначити, що, з огляду на локацію, багатьом мешканцям міста доводиться комбінувати проїзд кількома маршрутами або кількома видами транспорту. Тепер, аби добратись на роботу, севастопольці мають «викласти» до ста десяти – ста сорока рублів щодня. Користувачі місцевого форуму обурені «свавіллям» перевізників, адже, за їх словами, зростання тарифів ніяк не кореспондується зі зростанням доходів. Дійшло до того, що деякі коментатори обережно згадують, що «за часів України тарифи по кілька разів на рік не підвищували» і «раніше ладу в перевезеннях було більше».

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