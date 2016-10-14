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Никифоров: захват Крыма РФ - идеальный классический пример гибриной операции

Никифоров: захват Крыма РФ - идеальный классический пример гибриной операции
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», сегодня глава пресс-службы Сил спецопераций ВС Украины заявил в интервью радиокомпании, что аннексия Крымского полуострова Российской Федерацией может войти в современные учебники по истории.

Представитель военного ведомства уточнил, что эта спецоперация, тщательно подготовленная и спланированная за многие годы РФ, является классическим примером гибридной военное операции, поэтому она может войти в учебники в этой области военного дела. Никифоров подчеркнул, что операция по аннексии Крыма попадет не только в учебники, но и всю другую литературу, посвященную гибридным операциям. Он объяснил, что подготовка к этой операции велась годами, и каждый раз, присутствуя на территории Украины во время парадов или учений, военнослужащие РФ заявляли, что они явились не для нападения, а для защиты.

Никифоров сообщил, что на территории Крыма, кроме официально расположенной военно-морской базы Черноморского флота РФ, также находились сотрудники российских спецслужб, которые годами готовились к проведению операции по захвату полуострова Россией.

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