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Фейгин: "украинский диверсантов" перевезли из Крыма в Москву

Фейгин: "украинский диверсантов" перевезли из Крыма в Москву
Издание «15 минут» сообщает, что сегодня Марк Фейгин, правозащитник граждан Украины, задержанных в августе текущего года по подозрению в участии в так называемой «УкроДРГ» в Крыму, сообщил, что они были переведены в один из следственных изоляторов российской столицы – об этом передает replyua.net.

Сообщение об этом было размещено странице российского адвоката в Twitter. Фейгин добавил, что Панова и Захтея подвергают пыткам и попросил юристов и правозащитников Российской Федерации взяться за их дела, пообещав им при этом оказание личной финансовой помощи.

Напоминаем, что десятого августа текущего года спецслужбы РФ заявили о предотвращении террористического акта на территории Крымского полуострова, который, по версии российских правоохранительных органов был организован сотрудниками ГРУ Министерства обороны Украины. Украинская сторона опровергла эти обвинения, назвав их провокацией. По факту произошедшего ФСБ РФ завела уголовное дело, подозрения в якобы организации терактов были выдвинуты нескольким украинским гражданам, в том числе Панову и Захтею.

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