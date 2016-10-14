В Крыму поставят памятник Путину

Как передает replyua.net со ссылкой на «15 минут», в Крыму начался сбор пожертвований на сооружения памятника «Символу воссоединения Крыма с Россией». По предварительному замыслу, монумент будет иметь вид моряка за штурвалом, на котором будет изображения Путина.
В поддержку этого замысла на оккупированном полуострове состоится так называемый «Конгресс русских общин Крыма», председатель которого объяснил, что с инициативой поставить такой памятник выступили сами граждане еще весной текущего года. Сергей Шувайников заявил, что вначале они отвергли эту идею, поскольку ставить памятник живому человеку неэтично и некорректно, однако потом нашли выход и решили поставить памятник человеку-символу, которым, по их мнению, является Путин.
Предварительный проект предусматривает, что памятник будет иметь вид капитана за штурвалом, содержащим изображение Путина. Шувайников объяснил, что сбор средств уже ведется, и некоторые предприниматели уже выделили деньги на его сооружение. По его словам, уже собрано пятьдесят тысяч рублей. Напоминаем, что Крым уже прославился резонансными памятниками – «Вежливым людям», имеющий вид российского военного с явными признаками умственной отсталости на лице с котом в руках, установленном в Бахчисарайском парке миниатюр, и Екатерине Второй, ликвидировавшей Крымское ханство.
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