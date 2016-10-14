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Продюсер актера, сыгравшего «Гору» в «Игре престолов», собрался пофотографировать в Крыму

Продюсер актера, сыгравшего «Гору» в «Игре престолов», собрался пофотографировать в Крыму
Как передает replyua.net со ссылкой на «15 минут», продюсер актера, сыгравшего роль Клигана в известном британском сериале «Игра престолов», решил отправиться на оккупированный полуостров для сбора материала и участия в проекте «АртМедиа-тур».

Ирландец Солви Фаннар Видарссон официально подтвердил свое участие в творческом мероприятии, которое состоится в октябре текущего года. Он заявил, что проведет мастер-классы как фотограф, познакомится с природой Крыма и посетит его многие достопримечательности. Ирландский актер и писатель решил отправиться в Крым воздушным путем, а этом значит, что он попадет на полуостров минуя какие-либо пункты пропуска через государственную границу Украины.

Напоминаем, что МИД Украины информировало о том, что визит иностранных граждан на территорию оккупированного РФ полуострова без разрешения украинских властей является нарушением законодательства Украины и влечет за собой административную ответственность в форме запрета въезда в Украину. Наказанию такого рода уже подверглись несколько иностранных граждан, в частности – десять депутатов Национального собрания и Сената Франции. В 2016 году Крым собирался посетить французский актер Пьер Ришар, однако отменил поездку, приняв в расчет это обстоятельство.

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