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Оккупанты показали, как они строят Керченский мост

Оккупанты показали, как они строят Керченский мост
Российские оккупанты заявили, что строительство моста через Керченский пролив проходит по запланированному графику, а некоторые показатели даже опережают план.

Как информирует replyua.net, такое заявление сегодня сделали в пресс-службе Росавтодора. В сообщении говорится о том, что строительство идет без каких-либо отставаний, и работы по возведению Керченского моста сейчас проводятся на всех восьми участках. «Работа идет на железнодорожной и автодорожной составляющих, рабочие трудятся на всех участках. К настоящему времени удалось погрузить больше 2,7 тысяч свай различного типа, из них 220 единиц было погружено в акваторию. Сегодня были готовы еще больше 140 опор, работа идет еще над таким же количеством опор, из них 25 единиц предназначены для акватории, также идет процесс изготовления двух фарватерных опор», говорится в сообщении Росавтодора.

Напомним, что два дня назад из-за резкого ухудшения погодных условий была полностью парализована работа керченской переправы. В очереди оказались десятки единиц транспорта. Метеорологи, между тем, прогнозировали, что погода только ухудшится. Это уже не первый случай после аннексии Крыма, когда была прекращена работа паромной переправы.

Оккупанты показали, как они строят Керченский мост
Оккупанты показали, как они строят Керченский мост
Оккупанты показали, как они строят Керченский мост
Оккупанты показали, как они строят Керченский мост
Оккупанты показали, как они строят Керченский мост
Оккупанты показали, как они строят Керченский мост

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