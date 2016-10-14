Оккупанты показали, как они строят Керченский мост

Российские оккупанты заявили, что строительство моста через Керченский пролив проходит по запланированному графику, а некоторые показатели даже опережают план.
Как информирует replyua.net, такое заявление сегодня сделали в пресс-службе Росавтодора. В сообщении говорится о том, что строительство идет без каких-либо отставаний, и работы по возведению Керченского моста сейчас проводятся на всех восьми участках. «Работа идет на железнодорожной и автодорожной составляющих, рабочие трудятся на всех участках. К настоящему времени удалось погрузить больше 2,7 тысяч свай различного типа, из них 220 единиц было погружено в акваторию. Сегодня были готовы еще больше 140 опор, работа идет еще над таким же количеством опор, из них 25 единиц предназначены для акватории, также идет процесс изготовления двух фарватерных опор», говорится в сообщении Росавтодора.
Напомним, что два дня назад из-за резкого ухудшения погодных условий была полностью парализована работа керченской переправы. В очереди оказались десятки единиц транспорта. Метеорологи, между тем, прогнозировали, что погода только ухудшится. Это уже не первый случай после аннексии Крыма, когда была прекращена работа паромной переправы.
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