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Нові репресії проти кримських татар

Нові репресії проти кримських татар
Ще п’ятьох кримських татар було затримано у справі так званого «Хізб ут-Тахрір» на окупованому Російською Федерацією Кримському півострові, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали ресурсу Каспаров.ру.

Так, сьогодні, тринадцятого жовтня 2016 року, у Сімферопольському районному суді відбулось чергове слухання у справі так званого «Хізб ут-Тахрір» (у Російській Федерації цю мусульманську релігійну організацію визнано екстремістською – ред.). Як зазначив захисник підозрюваних Еміль Курбєдінов, щодо його клієнтів рішенням суду призначено запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці. У списку затриманих Теймур Абдуллаєв, Узаір Абдуллаєв, Рустем Ісмаилов, Айдер Саледінов та Еміль Джемаденов. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею двісті п’ятою Кримінального Кодексу Російської Федерації – створення та участь в функціонуванні терористичної організації.

Як наголошує адвокат, вдома у підозрюваних вдалося знайти лише літературу – зброї ні в якому вигляді виявлено не було. Нагадаємо, кількома днями раніше російські правоохоронці провели масові обшуки в будинках кримських татар у селі Строгоновка поблизу Сімферополя.

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