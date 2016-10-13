Нові репресії проти кримських татар

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Ще п’ятьох кримських татар було затримано у справі так званого «Хізб ут-Тахрір» на окупованому Російською Федерацією Кримському півострові, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали ресурсу Каспаров.ру.Так, сьогодні, тринадцятого жовтня 2016 року, у Сімферопольському районному суді відбулось чергове слухання у справі так званого «Хізб ут-Тахрір» (у Російській Федерації цю мусульманську релігійну організацію визнано екстремістською –). Як зазначив захисник підозрюваних Еміль Курбєдінов, щодо його клієнтів рішенням суду призначено запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці. У списку затриманих Теймур Абдуллаєв, Узаір Абдуллаєв, Рустем Ісмаилов, Айдер Саледінов та Еміль Джемаденов. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею двісті п’ятою Кримінального Кодексу Російської Федерації – створення та участь в функціонуванні терористичної організації.Як наголошує адвокат, вдома у підозрюваних вдалося знайти лише літературу – зброї ні в якому вигляді виявлено не було. Нагадаємо, кількома днями раніше російські правоохоронці провели масові обшуки в будинках кримських татар у селі Строгоновка поблизу Сімферополя.