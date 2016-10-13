В Крыму завели уголовное дело за уклонение от призыва в российскую армию

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», от призывала на срочную военную службу, который проводился на оккупированном полуострове в текущем году, пытался уклониться только один человек из лиц призывного возраста, которым пришли повестки.
Представитель так называемого «Военного комиссариата Крыма» объяснил, что этот человек, достигший призывного возраста, получил повестку, однако во время призыва не явился в военкомат. По его словам, призывник находился в этой время на территории оккупированного полуострова, однако не явился в указанные сроки в военкомат. Он подчеркнул, что теперь «с призывником будут разбираться прокуратура и суд, которые назначат ему наказание».
Лица, призванные на срочную службу на оккупированном полуострове, сейчас проходят службу на территории Крыма, однако с весны следующего года будут служить на военных объектах в Российской Федерации. Напоминаем также, что в августе текущего года оккупационные власти провели на полуострове военные учение, на который были призваны из числа военнослужащих запаса 500 человек.
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