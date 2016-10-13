Жизнь крымчан продолжает ухудшаться

Услуги и продукты питания в аннексированном Крыму продолжают дорожать, однако зарплату крымчанам не поднимают. Как информирует replyua.net со ссылкой на Крымстат, стоимость минимального набора продуктов на полуострове снова повысилась.
По данным Крымстата, в конце сентября минимальная стоимость продуктового набора обходилась жителям полуострова в 3 тысячи 828 рублей – около тысячи гривен. С начала года стоимость минимального набора подорожала на полтора процента, а по сравнению с августом на 0,3 процентов. Кроме того, поднимается стоимость так называемого фиксированного набора потребительских услуг и товаров. Нужно отметить, что необходимые услуги крымчанам обходятся намного дороже, чем продуктовый набор. В сентябре их стоимость достигла 12 тысяч 730 рублей (в гривневом эквиваленте – чуть больше трех тысяч) из расчета на одного человека.
С начала текущего года стоимость необходимых потребительских услуг в Крыму возросла больше, чем на шесть процентов. Напомним, что недавно «власти» оккупированного Крыма сообщили о том, что перебои с водоснабжением на полуострове сохранятся ближайшие три года, и особенно сложной остается ситуация на востоке полуострова.
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