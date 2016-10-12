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В Крыму задержан еще один гражданин Украины

В Крыму задержан еще один гражданин Украины
Крымский Бандеровец сообщает, что вчера на оккупированном полуострове был задержан еще один гражданин Украины. Представители Федеральной службы безопасности обыскали автомобиль, на котором он пытался въехать в Крым и обнаружили там литературу, запрещенную в РФ, что и стало поводом для задержания – об этом передает replyua.net.

34-летний гражданин Украины, имя которого не уточняется, якобы провозил с собой на полуостров книгу, которая в России внесена в список экстремистской литературы. Также у него нашли еще одну книгу, изданную в 2011 году, тоже запрещенную в России. Представители ведомства в оккупированном Крыму заявили, что начали расследование в отношении задержанного гражданина Украины, однако официальное подозрение в совершении преступления ему еще не предъявлены.

Напоминаем, что с 10 августа на территории оккупированного Крыма пребывают два гражданина Украины, подозреваемых в участии в так называемой «УкроДРГ» - Евгений Панов и Андрей Захтей. Срок пребывания их под стражей, согласно решению оккупационного судебного органа, должен был закончиться на этой неделе, однако был продлен до 10 декабря.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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