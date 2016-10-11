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Россия обеспокоена вхождением флагмана ВМС США в акваторию Черного моря

Россия обеспокоена вхождением флагмана ВМС США в акваторию Черного моря
BlackSeaNews вчера сообщал, что в воды Черного моря вошел американский военный корабль Mount Whitney, последний раз замеченный в этом регионе в 2008 году во время представления военной помощи Грузии. Сегодня российские СМИ пишут о том, что российская авиация и один из кораблей Черноморского флота приведены в боевую готовность – об этом передает replyua.net.

Агентство «РИА Новости» пишет, что Черноморский флот сейчас следит за передвижениями Флагмана 6-го оперативного флота ВМС США, пребывая в боевой готовности. Российское СМИ, ссылаясь на источник в «силовых структурах» сообщает, что если американский военный корабль приблизится к морским граница Российской Федерации, ему на встречу будут направлены самолеты и один из военных кораблей РФ. В то же время, агентство сообщает, что на данный момент, как было установлено с помощью стационарных средств наблюдения, американское военно-морское судно находится на достаточно большом расстоянии от территории РФ в западной части Черного моря, поэтому на данный момент сопровождение оказываться не будет.

BlackSeaNews сообщает, что американский корабль вышел из базы в Гаэте с заданием обеспечения безопасности в регионе, в том числе – в акватории Черного моря.

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