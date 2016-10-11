У Москві пройшла акція на тему "Знайди Ервіна"

У Москві, неподалік Кремля активісти розмістили плакати, на який зображено зниклого безвісти правозахисника кримськотатарського народу Ервіна Ібрагімова. Метою акції було привернути увагу спільноти до проблеми гоніння та вбивств кримських татар, які регулярно проводить окупаційна влада Криму. Про це сьогодні, 11-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, інформує replyua.net.
В той самий час на YouTube розмістили відповідний відеоролик, на якому громаду закликають сприяти пошукам зниклого правозахисника. На стінах та на стовпах активісти розмістили масу плакатів з зображенням зниклого чоловіка, на яких було розміщено надпис «Знайди Ервіна». Проте цим закликам не судилося довго висіти. Вже через декілька годин підконтрольні російській ФСБ міські служби позривали дані плакати.
Активісти також нагадали, що 24-го травня поточного року в місті Бахчисарай що на окупованому українському півострові, невідомі особи в формі ДПС викрали правозахисника Ервіна Ібрагімова. Про те, як самопроголошена «влада» анексованого Криму відмовляється приймати заяви рідних Ібрагімова та багато іншого можна почути на відео.
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