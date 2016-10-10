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Росія не може використовувати електротурбіни в Криму через заборону Siemens

Росія не може використовувати електротурбіни в Криму через заборону Siemens
Німецька корпорація Siemens ввела заборону на використання своїх електричних турбін на території анексованого Росією Криму. Про це розповів замісник голови Міністерства юстиції Пєтухов Сергій під час консультації України та Євросоюзу щодо невизнання незаконної окупації українського півострова в Брюсселі, інформує радіо «Крим.Реалії», передає replyua.net.

Під час зустрічі щільно обговорювали питання проблеми недотримання санкцій через продажі компаній з Європи для окупаційної влади Криму. Піднімалося питання і про постачання електротурбін компанії Siemens, первинна мета яких була забезпечити електростанції на Кубані. «В угоді купівлі даних турбін німецька компанія прописала ключові пункти, які забороняють використовувати їхнє обладнання на території анексованого Криму. В свою чергу ми забезпечимо спостереження за тим, щоб дані пункти були виконані», - переконує Пєтухов.

Він зазначив, що представники ЄС продовжують попереджувати підприємства про те, що в разі продажу певних товарів Російській Федерації в договорах мають бути вписані вимоги з обмеження використання тих чи інших товарів, технологій, які передбачені санкціями, в окупованому Криму.

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