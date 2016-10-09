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На памятной монете Центробанка РФ изображена мечеть в украинском городе

На памятной монете Центробанка РФ изображена мечеть в украинском городе
Крымский Бандеровец пишет, что Центральный банк Российской Федерации выпустил монету номиналом в три рубля, на которой изображена мечеть Джума-Джами, находящаяся в Украине - об это сообщает replyua.net.

Блогер сообщает, что на этой памятной монете изображена мечеть, расположенная в Евпатории. Он пишет: «В Россиийской Федерации все меньше России — теперь украинские достопримечательности и символы захватывают российское пространство, потому что своего у них ничего нет — все только краденное». Напоминаем, что несколько дней назад стали известны результаты голосования, проведенного Центральным банком РФ по поводу нового дизайна банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей. По итогам голосования победил Севастополь – изображения этого украинского города больше всего приглянулись россиянам. Теперь на этих банкнотах будет красоваться изображения достопримечательностей Севастополя.

На памятной монете Центробанка РФ изображена мечеть в украинском городе

Как сообщалось ранее, интерьер так называемой «ялтинской администрации» оформили в желто-синих цветах, а почтовые ящики и таблички «Украпошты» просто закрасили, оставив ее логотип – на свои собственные таблички и почтовые ящики у «Почты России» денег не хватило.

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