В оккупированном Крыму продолжают продавать украинскую продукцию

Крымский Бандеровец сообщает, что, несмотря на постановление Кабинета Министров Украины, вышедшее в апреле текущего года, о запрете какой-либо торговли украинскими субъектами хозяйствования на территории оккупированного полуострова, в Крыму все еще можно встретить продукцию украинских производителей.
Как сообщалось ранее, журналисты крымских СМИ провели расследование о том, продукция каких украинских торговых марок все еще продается на полуострове. Выяснилось, что больше всего представлены товары, выпущенные под торговыми марками «Чумак», «Щедро», «Моршинская», «Верес», «Оліс», а также «Roshen». Если продукция «Roshen» производится на заводе в Липецке и завозится в Крым с территории российского государства, то остальные товары попадают на полуостров через сложные схемы. Сначала они вывозятся в Россию из Харьковской области, а уже потом доставляются в Крым.
Сегодня блогер сообщает, что в супермаркете севастопольского торгового центра «NOVUS» продают куриные тушки торговой марки «Наша ряба», причем прямо с украинскими ценниками. Журналист пишет: «Это сильно возмутило ватников: «Не хватает только цены в гривнах. Роспотребнадзор, ау».
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