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Крымчанам предложили терпеть ровно три года

Крымчанам предложили терпеть ровно три года
Только в 2019 году водоснабжение в аннексированном Крыму будет полностью налажено, а до тех пор ожидаются некоторые проблемы. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от Сергея Донского, министра экологии и природных ресурсов России, сразу после совещания, которое было посвящено проблемам с водоснабжением Крыма.

По словам Донского, пока нельзя говорить о нормальном водоснабжении полуострова, и в период с 2017 по 2019 годы удастся подготовить инфраструктуру и проложить новые трубопроводы, и лишь после этого можно будет говорить о том, что Россия выйдет на новый, более усовершенствованный уровень обеспечения водой всех регионов Крыма.

Также министр подчеркнул, что самая сложная ситуация наблюдается на востоке Крыма, и планы по усовершенствованию системы водоснабжения, в первую очередь, должны коснуться населенных пунктов, расположенных на востоке полуострова. Донской назвал ситуацию «критичной» и отметил, что «нужны усилия в полном объеме». Напомним, что уже со 2 ноября жителей Симферополя ждет еще один сюрприз, - в связи с «плановыми ремонтными работами» им ежедневно будут отключать электроснабжение.

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