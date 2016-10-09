В Крыму обозначили главную проблему полуострова

Юрий Гоцанюк, «вице-премьер» Крыма, заявил о том, что полуостров утопает в мусоре, и несанкционированные мусорные свалки являются главной проблемой на сегодняшний день.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Гоцанюк отметил, что проблемой мусорных свалок мало занимаются, и в настоящий момент необходимо привлекать к этой проблеме не только «властей» местных органов управления, но и представителей общественности. Также «вице-премьер» подчеркнул, что на полуострове должны быть четко определены программы по борьбе с мусорными свалками, которые сейчас наблюдаются, как в населенных пунктах, так и за пределами населенных пунктов.
«Необходимо определить порядок и подход к мониторингу несанкционированных мусорных свалок, и это должна быть не единичная акция по уборке территорий, а длительная системная работа. Все органы власти, а также различные общественные организации должны быть подключены к решению главной проблемы полуострова. Только совместными усилиями можно разобраться с проблемой и устранить ее», заявил Гоцанюк. Напомним, что ранее стало известно о том, что со 2 ноября жители Симферополя останутся без электричества из-за «плановых ремонтных работ».
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