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СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Аэроразведка показала военные базы РФ в Крыму (ВИДЕО)

Аэроразведка показала военные базы РФ в Крыму (ВИДЕО)
Крымские средства массовой информации сообщают, что аэроразведке удалось сделать несколько фото, а также снять видео, демонстрирующее военные объекты страны-агрессора на территории Крымского полуострова – об этом информирует replyua.net.

Разведчикам фонда «Сестры Победы» удалось снять на видео авиационную военную базу в Крыму. Также волонтеры получили изображения позиций базы специальных подразделений вооруженных сил РФ и базы в Джанкое. В описании к видео значится, что сразу за линией административного разграничения с материковой Украиной на полуострове расположены укрепрайоны и военные базы. Волонтеры объясняют, что много информации можно получить сразу за границей с материком, для этого не нужно углубляться внутрь полуострова.

Крымский Бандеровец пишет, что волонтеры этой организации работаю для выполнения заказов Службы безопасности Украины, ГУР Минобороны Украины, Вооруженных сил и Генштаба Министерства обороны. У «Сестер победы» есть и другие видео подобной тематики, размещенные на их канале в YouTube. Информация, полученная ранее спецслужбами Украины по поводу перемещения ВС РФ на полуострове, в том числе во время провокаций в Крыму, предоставлялась, в том числе, волонтерами этой организации.



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