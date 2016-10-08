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В Крыму детей заставили надеть футболки с татарской символикой наизнанку

В Крыму детей заставили надеть футболки с татарской символикой наизнанку
Ильми Умеров сегодня на своей странице в Twitter сообщает, что оккупационные власти запретили детям крымских татар надеть футболки с тамгой – гербом грымскотатарского народа. Умеров пишет, что инцидент произошел в одном из сел Бахчисарайского района – об этом передает replyua.net.

Как известно, большинством жителей Бахчисарайского района в Крыму являются крымские татары. Умеров отмечает, что во время празднования «Дня села» в одном из населенных пунктов района состоялся праздничный концерт. Одним из номеров являлось выступление танцевального коллектива детей под названием «Мерджан». Дети собирались выйти на сцену в голубых футболках с изображенной на них тамгой.

Директор дома культуры, в помещении которого проходило мероприятие, наотрез отказалась выпускать детей в таком виде на сцену, заставив их надеть футболки наизнанку. Умеров сообщает, что растерявшаяся глава коллектива и родители детей подчинились ее указанию, хотя надо было вообще уйти и не участвовать – так он посоветовал делать во всех подобных случаях на будущее. Участники мероприятия сообщили, что в доме культуры, кроме традиционных зрителей, находилось беспрецедентное количество представителей правоохранительных органов.

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