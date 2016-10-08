Крымский Бандеровец: с момента аннексии Крыма на полуострове пропали без вести десятки людей

Блогер сегодня сообщает, что с момента аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией в Крыму официально признаны погибшими одиннадцать человек, большинство из них - крымские татары. Десятки людей числятся пропавшими без вести, тысячи вынуждены были стать переселенцами – об этом передает replyua.net.
Крымский Бандеровец сообщает, что сегодня исполнилось два года с момента смерти Эдема Асанова, жителя города Саки. Крымский татарин пропал 29 сентября 2014 года. Спустя восемь дней его нашли мертвым на территории одного из заброшенных санаториев. На его теле были отчетливо видны следы пыток. Блогер подчеркивает, что погибшему Асанову было всего двадцать пять лет, он работал спасателем в евпаторийском санатории.
Журналист подчеркивает, что с момента оккупации Крыма Российской Федераций официально погибшими считают Решата Аметова, Сергея Кокурина, Станислава Карачевского, Марка Иванюка, Беляла Билялова, Мухиддина Качока, Османа Ибрагимова, Мемета Селимова, Мумине Алиева и Джохара Мелясанова. Во время мартовских событий 2014 года из полуострова выехало около 20 000 вынужденных переселенцев, в том числе тысячи крымских татар.
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