Крым превращается в российский заповедник, где погибают последние проблески цивилизации – Яременко

Большинство товаров в оккупированный Крым поступает через море. Насколько эффективны международные санкции против РФ в области мореплавания? Об этом в студии «Громадського радио» рассказал председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко, передает replyua.net.
Недавно Богдан Яременко опубликовал исследование эффективности международных санкций против России в области мореплавания в связи с оккупацией Крыма. «С конца марта 2014 мы фиксируем все заходы коммерческих торговых судов в крымские порты. После оккупации значение крымских портов очень изменилось. Если до оккупации крымские порты обслуживали всю Украину, обеспечивая экспортно-импортные операции, то на сегодня крымские порты играют роль поставок самого Крыма. Общественная блокада полуострова привела к тому, что крымские порты, как экспортно-импортный логистический центр, стали ненужными Российской Федерации. Она просто не может их использовать», – рассказал Богдан Яременко.
По его словам, фактически, портовая инфраструктура Крыма пришла в упадок. За 2 года значительно усилилась роль керченских портов. Преимущественно за счет порта, который обслуживает паромную переправу с портом «Кавказ» в России. В Керчи находятся 4 порта, всего в Крыму их 10. Работа остальных портов стремительно сокращается. Пассажиропоток и грузопоток там приближается к нулю. Это одно из первых последствий санкций. Это потребует от России увеличения инвестиций.
В 2014 году было зафиксировано 32 иностранные флаги, под которыми корабли заходили в крымские порты. На сегодня это лишь 14 стран. Значительно уменьшилось число стран, суда которых заходят в крымские порты, что связано с поддержкой иностранными государствами резолюции Генеральной ассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины. Таким образом, мировое сообщество пытается придерживаться собственной позиции по поддержке территориальной целостности Украины.
Наибольшее количество заходов осуществили российские суда. По всем остальным судам, которые заходят в крымские порты под иностранными флагами, стоят российские судовладельцы. «Часто мы фиксируем движение судов между Крымом и Болгарией. На самом деле, речь идет о кораблях, принадлежащих «Лукойлу». Правительству Болгарии просто не хватает юридических инструментов и политической воли, чтобы бороться с этим судовладельцем. Такие случаи были и с другими странами ЕС, например, Румынией. Румыния была первой и единственной страной, журналисты которой на основании наших публикаций о связи между портом «Констанция» и крымскими портами, провели расследование и нашли судовладельцев, которые имеют сирийские корни и являются участниками крупных международных криминальных группировок, занимающихся перевозкой металлолома. Металлолом поставлялся, в основном, из России», – отметил председатель правления фонда «Майдан иностранных дел».
В 2014 году было зафиксировано чуть больше 260 кораблей под разными флагами. Сегодня таких кораблей не более 130. Судовладельцы, не желая рисковать, берегут свой флот и боятся заходить в Черное море. Это показатель того, что иностранные правительства проводят какую-то работу. Это связано и с позицией международных страховых компаний, повышающих страховые выплаты для судовладельцев, работающих с Крымом.
Россия вынуждена в десятки раз увеличить пассажиропоток и товаропоток между Российской Федерацией и оккупированным Крымом. Оказалось, что для этого в бассейне Черного и Азовского морей в России недостаточно плавсредств. Поэтому в 2014 году Россия купила там 14 паромов. Также Россия была вынуждена наскрести в самых отдаленных уголках России старые баржи и корабли типа «река-море» для того, чтобы привезти их в бассейн Черного и Азовского морей. Таким образом, международные санкции по Крыму влияют на экономику Российской Федерации. Число иностранных судов, которые заходят в бассейн Азовского и Черного морей, сокращается. Новых судов мы не фиксируем.
Среди последствий международных санкций Богдан Яременко также выделяет прекращение работы круизных туристических кораблей в бассейне Черного моря.
Кроме международных санкций есть и украинское законодательство. Более того, многие члены экипажей воздушных судов, заботясь о своем будущем, отказываются от рейсов, маршрут которых проходит мимо крымского воздушного пространства.
«В своем наблюдении мы учитывали только коммерческие суда и не принимали во внимание буксиры или пассажирские яхты. Корабли перевозят только те грузы, которые могут принять порты Крыма. Это паромы и сухогрузы. Резко пришел в упадок терминал в Керчи, который занимался поставкой газа. Таким образом, сокращаются не только объемы, но и типы деятельности крымских портов», – считает эксперт.
Любые виды международной деятельности в Крыму приостановлены. Бизнес в таких условиях работать не может. Крым превращается во внутренний российский заповедник, куда иностранец может прибыть только в сопровождении Аксенова.
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