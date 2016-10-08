Блогер: не все россияне поняли, к чему привел их «Крымнаш»

Крымский Бандеровец сообщает, что в социальных сетях появилось сообщение жительницы Российской Федерации, приехавшей в Крым, и шокированной тем, насколько многих возможностей были лишены крымчане из-за санкций.
Блогер подчеркивает что «понаехавшая» до сих пор не поняла, что она лишись в Крыму привычного ей в России комфорта именно из-за действий руководства российского государства, и удивляться теперь не чему. Так, жительница РФ с удивлением узнала, что в оккупированном Крыму нельзя ничего заказать на Алиэкспресс в связи с санкциями, а также, что приложения Android там тоже не обновляются – опять же, виной этому санкции. Она попросила крымчан рассказать, каких еще удобств они лишены из-за санкций, а если говорить вернее – из-за политики кремлевских властей и «Крымнаш».
Ранее Крымский Бандеровец сообщал, что в течение всего туристического сезона в Крыму находились люди, которые долго пытались найти на полуострове банкомат «Сбербанка России». А одна туристка интересовалась в социальных сетях, ходит ли в Крым поезд «Минск-Симферополь» и где в Крыму находятся консульства иностранных государств.
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