В Крыму ожидаются новые блэкауты

Крымские СМИ сегодня сообщают о том, что на полуострове в ноябре ожидаются новые длительные отключения электроэнергии. Оккупационные власти объясняют это обстоятельство постоянно ведущимися «плановыми работами», - об этом передает replyua.net.
Крымский Бандеровец сообщает, что в Симферополе ожидаются веерные отключения электричества – соответствующий график уже вывешен на сайте так называемого «Крымэнерго». Предприятие-поставщик услуг по энергоснабжению заявляет, что отключения будут проводиться в центре Киевского района Симферополя с восьми утра до пяти часов вечера ежедневно в течение всей первой половины месяца. В соответствующем объявлении на сайте предприятие оккупанты просят жителей города отключать от сети на это время все электроприборы, чтобы избежать их поломки.
Напоминаем, что это первое отключение электроэнергии на полуострове этой осенью, о котором стало известно заранее – в течение всей прошлой недели электроэнергию отключали на несколько часов в вечернее время в отдельных районах Керчи, Ялты, Симферополя и других городов Крыма. В социальных сетях было размещено множество гневных сообщений от крымчан – электроприборы у многих из-за этих резких включений и выключений света пришли в негодность.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter