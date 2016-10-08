В ноябре жители Симферополя будут жить без электричества

Со 2 ноября Симферополь снова останется без электричества – в городе начнутся плановые отключения. По информации replyua.net, сообщение о плановых отключениях электричества было размещено на официальном сайте «администрации» Симферополя. В сообщении говорится о том, что Крымэнерго будет проводить плановый ремонт электрооборудования, и ремонтные работы планируется начать 2 ноября.
Они будут проводиться ежедневно, с 8 часов утра до 5 часов вечера, и в это время ожидаются плановые отключения электричества «согласно графику». Также в Крымэнерго подчеркнули, что ремонт электрооборудования обязателен, однако после плановых работ удастся обеспечить стабильную и надежную подачу электроэнергии. О сроках ремонтных работ «власти» аннексированного Крыма сообщить забыли. Напомним, что это уже не первый блэкаут в Крыму за последнее время.
Жители Симферополя уже сидели без света вечером 3 октября, впрочем, как и жители других крупных городов – Севастополя, Керчи, Ялты, Гурзуфа. Проблемы с электроэнергией на полуострове возникли в ноябре прошлого года, когда Украина прекратила поставки из-за подрыва одной из ЛЭП в Херсонской области.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter