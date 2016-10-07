В Севастополе начальник избил госслужащую за вопрос о выплате зарплаты - ей не платили с момента приема на работу



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Екатерина Химичева сегодня заявляет, что ее вызвало к себе начальство – она является сотрудницей так называемого департамента приоритетных проектов Севастополя. Ее начальник, Сергей Градировский, предварительно сообщил, что обсуждаться будут «рабочие вопросы». Она объяснила, что разговор прошел как обычно, однако потом она задала вопрос о своей зарплате, и после этого все пошло не так. Дело в том, что она работает в этом ведомстве уже довольно давно, однако выплата заработной платы ей еще ни разу не проводилась.



Химичева заявила, что этот вопрос вызвал у Градировского вспышку ярости, и чиновник жестоко избил ее прямо в своем кабинете. Сделал он это не сам – в нападении, по ее словам, также участвовал его помощник Юрий Кондаков. Химичева не является коренной жительницей полуострова – она приехала в



Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Как передает replyua.net со ссылкой на «15 минут», сегодня в одном из оккупационных государственных органов Крымского полуострова произошел беспрецедентный случай – сотрудницу ведомства жестоко избили после того, как она задала вопрос о своей заработной плате.Екатерина Химичева сегодня заявляет, что ее вызвало к себе начальство – она является сотрудницей так называемого департамента приоритетных проектов Севастополя. Ее начальник, Сергей Градировский, предварительно сообщил, что обсуждаться будут «рабочие вопросы». Она объяснила, что разговор прошел как обычно, однако потом она задала вопрос о своей зарплате, и после этого все пошло не так. Дело в том, что она работает в этом ведомстве уже довольно давно, однако выплата заработной платы ей еще ни разу не проводилась.Химичева заявила, что этот вопрос вызвал у Градировского вспышку ярости, и чиновник жестоко избил ее прямо в своем кабинете. Сделал он это не сам – в нападении, по ее словам, также участвовал его помощник Юрий Кондаков. Химичева не является коренной жительницей полуострова – она приехала в Крым на работу из Нижнего Новгорода. Химичева прошла медицинское освидетельствование, подготовила необходимые документы и собирается бороться за свои права. В ведомстве, где она работает, ситуацию комментировать отказались.