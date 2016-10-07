У общежитий Института банковского дела в Севастополе появится очередной новый хозяин

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии» заявляет, что у корпусов бывшего Института банковского дела УАБД НБУ скоро может появится очередной новый хозяин – им станет Севастопольских государственный университет.
Информация об этом сегодня была опубликована на официальном сайте так называемого «Правительства Крыма». Оккупационные власти полуострова сообщили, что приняли распоряжение о передаче Севастопольскому государственному университету помещений бывшего Банковского института. Представители оккупационного ведомства заявили: «Теперь студенты севастопольского ВУЗа получат комфортное жилье, а само высшее учебное заведение сможет начать реконструкцию уже имеющихся у него общежитий». В соответствии с сообщением Рустема Зайнуллина, директора так называемого «Департамента по имущественным и земельным отношениям Крыма», Севастопольскому государственному университету будет преданы помещения, находящиеся на 3-9 этажах здания под номером 6/10 по улице Парковой.
В пресс-службе оккупационного правительства Севастополя уточнили, что полная передача этого недвижимого имущества севастопольскому ВУЗу состоится в течение недели.
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