валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

В симферопольском аэропорту снова отменяют рейсы

В симферопольском аэропорту снова отменяют рейсы
Информационное издание «Крым.Реалии» заявляет, что отмена рейсов из аэропорта, расположенного на оккупированном полуострове, продолжается – сегодня были отменены еще двадцать два рейса в Российскую Федерацию, несмотря на то, что куда-либо в другие страны из аэропорта Симферополя самолеты не летают – об этом передает replyua.net.

Информация об отмене рейсов в аэропорту Симферополя была обнародована на электронном табло в зале ожидания аэропорта, а также на его официальном сайте. Так, полностью отменены были восемь рейсов в столицу Российской Федерации, два в Екатеринбург, два в Самару, два в Краснодар, два в Казань и Уфу. Также не состоялись вылеты в Пензу, Пермь, Волгоград, Хабаровск, Саратов, Челябинск, Анапу и Санкт-Петербург. Причины отмены рейсов не уточнили.

Напоминаем, что до этого сообщение об отмене рейсов поступало вчера – не производились вылеты в Москву, Нижневартовск, Самару, Краснодар и другие города России. Такая ситуация с полетами в крымском аэропорту началась еще 17 июля – тогда были перенесены и отменены первый рейсы. Большинство отмененных рейсов должны были производиться самолетами «ВИМ-Авиа».

Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 окт 2016
16939

Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки

В американському оборонному відомстві вже відреагували на погрози з Москви збивати «невпізнані літаючі об’єкти» силами російських ППО, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.

06 окт 2016
13609

Портников: Как только украинцы станут считать российскую «попсу» чужой, перед ними откроется огромный мир

Виталий Портников на своей странице в facebook прокомментировал инициативу запретить гастроли российских артистов на территории Украины. «Не могу понять этой истерики. Ну и что с того?», - пишет


Свежие новости

Новый скандал в США: ФБР проверяет всю переписку американских граждан

Кирило Сазонов: Тимошенко – майстер змінювати позиції

В симферопольском аэропорту снова отменяют рейсы

Тарас Березовець: Ніякого перезавантаження відносин США з Москвою більше не буде

Кінець вже близько: останній трильйон з Резервного фонду росіяни витратять в наступному році

Соцсети взорвало видео о расстреле 45 Героев Небесной Сотни (ВИДЕО)

Футболіст втік від поліції на ношах під час матчу

У Кремлі «завдали удару» по основному електорату

Японія одягне в зимову форму майже десять тисяч українських дільничних

В США арестованы трое россиян за кражу электроники для военных нужд РФ - ее экспорт запрещен санкциями

Портников: взаимопонимания между Россией и Францией уже не будет

Війна відміняється? У Росії зменшать витрати на оборону

Число жертв урагана Мэттью возросло до 572 человек

Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Керрі закликав розслідувати дії Росії як військові злочини

Евгений Магда: Украина – это ключ для Путина, которым он хочет развалить Европейский Союз

Меркель не должна удерживать власть, - мнение немцев

Amazon подготовил для Леди Гаги неприятный сюрприз

Украинские дороги признаны худшими во всем мире

На российских деньгах появится изображение территории Украины

 Новости за день