В симферопольском аэропорту снова отменяют рейсы

Информационное издание «Крым.Реалии» заявляет, что отмена рейсов из аэропорта, расположенного на оккупированном полуострове, продолжается – сегодня были отменены еще двадцать два рейса в Российскую Федерацию, несмотря на то, что куда-либо в другие страны из аэропорта Симферополя самолеты не летают – об этом передает replyua.net.
Информация об отмене рейсов в аэропорту Симферополя была обнародована на электронном табло в зале ожидания аэропорта, а также на его официальном сайте. Так, полностью отменены были восемь рейсов в столицу Российской Федерации, два в Екатеринбург, два в Самару, два в Краснодар, два в Казань и Уфу. Также не состоялись вылеты в Пензу, Пермь, Волгоград, Хабаровск, Саратов, Челябинск, Анапу и Санкт-Петербург. Причины отмены рейсов не уточнили.
Напоминаем, что до этого сообщение об отмене рейсов поступало вчера – не производились вылеты в Москву, Нижневартовск, Самару, Краснодар и другие города России. Такая ситуация с полетами в крымском аэропорту началась еще 17 июля – тогда были перенесены и отменены первый рейсы. Большинство отмененных рейсов должны были производиться самолетами «ВИМ-Авиа».
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