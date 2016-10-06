Колишнього севастопольського депутата судять за державну зраду

Сьогодні, шостого жовтня 2016 року, у Дніпровському районному суді міста Києва почались судові слухання у справі колишнього депутата Севастопольської міської ради Володимира Галичого, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Крим.Реалії».
Так, сімдесяти шестирічного чоловіка затримали коли він намагався перетнути адміністративний кордон з окупованим Кримом двадцять другого вересня 2015 року. Зараз йому інкримінують те, що, будучи місцевим депутатом, він одинадцятого березня 2014 року голосував за так звану декларацію незалежності Автономної республіки Крим та Севастополя, а сімнадцятого березня цього ж року підтримав документ «Про статус міста-героя Севастополя», у якому містяться заклики до Російської Федерації прийняти Севастополь до її складу. Ці дії органи досудового розслідування кваліфікували як державну зраду. Чоловікові загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років ув’язнення.
Галичій свою вину заперечує, а також оскаржує рішення судових органів про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання в СІЗО посилаючись на стан свого здоров’я. Наступне слухання у цьому провадженні має відбутись вісімнадцятого жовтня поточного року.
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