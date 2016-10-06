"Крымского диверсанта" Панова не выпустили в Украину

Как сообщает replyua.net, информацию об этом поступила от правозащитника Панова – Дмитрия Сотникова, разместившего соответствующий пост на своей странице в facebook. Прошения о применении к Панову правила 39, предусматривающего его возврат на территорию Украины, было подано его адвокатом еще в августе. Однако, в связи с тем, что ЕСПЛ, рассматривая это дело, опирался на материалы следствия, предоставленные Российской Федерацией, он не принял решения об экстрадиции – российская сторона пообещала сама разобраться в вопросе, когда и где он получил травмы, которые, по словам стороны защиты, были нанесены Панову во время допросов. Решение об отказе в экстрадиции было принято несмотря на заявления Крымской правозащитной группы, а также Украинского Хельсинского союза по правам человека.
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