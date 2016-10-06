валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

"Крымского диверсанта" Панова не выпустили в Украину

"Крымского диверсанта" Панова не выпустили в УкраинуРесурс «15 минут» сообщает, что задержанному на территории Крымского полуострова гражданину Украины, жителю Запорожской области Евгению Панову было отказано в экстрадиции на материковую Украину – такое решение недавно принял Европейский суд по права человека.

Как сообщает replyua.net, информацию об этом поступила от правозащитника Панова – Дмитрия Сотникова, разместившего соответствующий пост на своей странице в facebook. Прошения о применении к Панову правила 39, предусматривающего его возврат на территорию Украины, было подано его адвокатом еще в августе. Однако, в связи с тем, что ЕСПЛ, рассматривая это дело, опирался на материалы следствия, предоставленные Российской Федерацией, он не принял решения об экстрадиции – российская сторона пообещала сама разобраться в вопросе, когда и где он получил травмы, которые, по словам стороны защиты, были нанесены Панову во время допросов. Решение об отказе в экстрадиции было принято несмотря на заявления Крымской правозащитной группы, а также Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Горячая тема: Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 окт 2016
14850

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


Свежие новости

Можливо, що Онищенко отримав громадянство Росії - Холодницький

Названы победители Нобелевской премии в области химии

Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

"Інтер" каже, що на нього готується напад

Ученые установили, какой на самом деле может быть продолжительность жизни человека

Судовий конвеєр у Криму продовжується. Суддя відмовив проводити засідання кримськотатарською мовою

ВРУ "зняла податки" з благодійної діяльності церков

Таїландка показала чоловікам, як обчислити силіконові груди за допомогою ліхтариків

Пашинський звільняється з наглядової ради "Укроборонпрому"

Американські генерали розповіли про неминучу війну з Росією і Китаєм

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Солнечные панели, инверторы от EcoEnergie

Міжнародне слідство по МН17 не отримувало радарні дані від РФ - ГП Нідерландів

Маніпулятивна соціологія на службі в політичних проектів

Сорос выступил со срочным обращением к россиянам и мировому сообществу

Президент не смог ответить на вопрос о визовом режиме с РФ

В Пентагоне назвали самые опасные страны для США

Портніков: Питання Донбасу неможливо вирішити у відриві від вирішення питання Сирії

«Киевпастранс» обзавелся самыми современными троллейбусами и автобусами

Найбільші прихильники віз з РФ знаходяться у Кремлі – ОПОРА

 Новости за день