В Крыму очередной блэкаут

Самопровозглашенное «правительство» аннексированного Крыма снова сделало заявление об ограничении подачи электроэнергии, и в очередной раз «власти» нашли очень объективные и «правдоподобные» причины. Как передает replyua.net, на этот раз электроснабжение будет остановлено из-за «плановых профилактических работ».
По словам «властей» оккупированного полуострова, необходимо отключить подачу электроэнергии на непродолжительное время, поскольку на высоковольтных линиях электросетей «Кубань-Тамань» ведутся плановые профилактические работы. «Власти» подчеркнули, что перебои в подаче электроснабжения могут продлиться вплоть до 11 октября. Впрочем, «руководство» даже не назвало населенные пункты, где не будет электроэнергии в ближайшие дни. Население останется без света, однако все крупные работающие предприятия Крыма планируется подключить к питанию собственных резервных источников, поэтому предприятия должны работать в обычном режиме.
Напомним, что крымчане радовались свету всего пару дней, поскольку 3 октября в Феодосии, Керчи, Гурзуфе, Севастополе, Ялте и Симферополе снова произошло отключение электроэнергии, и эти города погрузились во тьму вечером, примерно с 6 до 10 часов.
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