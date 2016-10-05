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Казарин: происходящее с журналистами в Крыму – ускоренная перемотка

Казарин: происходящее с журналистами в Крыму – ускоренная перемотка
Журналистика в Крыму является слепком российской реальности, однако все это происходит в ускоренной перемотке. Москва тратила на это десятилетия, однако у Крыма это получилось всего за несколько месяцев. Как передает replyua.net, об этом на «Крым. Реалии» пишет Павел Казарин.

По словам обозревателя, за несколько месяцев перед каждым крымским журналистом поставили дилемму – или он получает запрет на профессиональную деятельность, или убеждает себя в том, что охраняет меньшее зло, чтобы не допустить большого зла. Эксперт отмечает, что ситуацию в Крыму можно прокомментировать на истории российского журналиста Андрея Норкина. Много лет назад он ушел с НТВ, громко хлопнув дверью и раскритиковав тех, кто «служит» Кремлю, однако прошли годы, и Норкин снова на НТВ, ведет ток-шоу, выгоняет украинцев, которые опровергают российскую версию по сбитому Боингу.

И так поступает не только Норкин, пишет Казарин, и дело даже не в деньгах, которые предлагают, - чтобы себя уважать, нужно быть уверенным в своем выборе, нужно искренне верить в то, что ты говоришь, и сейчас для крымской журналистики наступил момент истины. По словам Казарина, им нужно сделать выбор, и журналистам предлагают надеть маски, которые скроют их принципы. И если крымских журналистов это коснулось только сейчас, то российские журналисты надели эти маски еще много лет назад. Им пообещали спасти Россию от радикального ислама, от всех врагов, от деградации ценностей, от репрессий и коррупции.

Теперь то же самое обещают журналистам Крыма, уверен обозреватель, поэтому крымские коллеги предпочитают умалчивать и не говорить о последних событиях на полуострове – о запрете Меджлиса, к примеру, или о судах над теми гражданами, которые оказались верны Украине. Не скажут крымские коллеги и о расстрелянном автомобиле на севере полуострова, и о нестыковках в официальной версии провокаций в Крыму. Журналисты Крыма делают вид, что ничего не знают о новом докладе по Боингу, а также пытаются заверить самих себя в том, что официальная позиция Москвы является правдоподобной и справедливой. Местных чиновников крымские коллеги ругают очень осторожно, отмечает Казарин.

Впрочем, есть и самые «честные», которые в разговорах будут постоянно упоминать о том, что делают все ради благосостояния своей семьи, ведь, оставшись безработными, они лишат своих детей еды. Эти журналисты скажут, что им не дали выбора, однако это все обычное лукавство, поскольку выбор есть у каждого человека, но в данном случае коллеги просто убрали этот выбор из перечня доступных вариантов, уверен эксперт.

Горячая тема: Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш
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