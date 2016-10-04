Блогер: Оккупанты противоречат сами себе, особенно когда врут

Крымский Бандеровец сегодня сообщает, что оккупационные власти Крыма даже не пытаются объяснить что-то внятное о том, что же произошло вчера на полуострове с электроснабжением – сразу в нескольких крупных городах Крыма пропало электричество, которого не было в течение 4-5 часов - об этом передает replyua.net.
Блогер отмечает: «Оккупанты противоречат сами себе, особенно когда врут. СМИ Крыма не только выдвинули разные версии о случившемся, но и пишут о противоречащих друг другу причинах отсутствия электроэнергии прямо в одной статье». Так, крымское издание «РИА Новости Симферополь» заявило, что «было внезапное отключение электроэнергии, которое произошло внепланово, в связи с ограничением мощности в 120 мегаватт». А чуть ниже, в этой же публикации указывается: «дефицит электроэнергии связан с плановыми ремонтными работами». Крымский Бандеровец отмечает, что это либо ложь, либо ремонтные работы теперь при оккупационной власти всегда так проводиться будут – при украинских властях на полуострове во время плановых ремонтных работ пол Крыма без электричества никогда не оставалось.
Напоминаем, что вчера около 18.30 вечера во многих населенных пунктах полуострова пропало электроснабжение. В частности, без электричества осталась часть Феодосии, Керчи, Алушты и другие населенные пункты. Блогер подчеркивает, что Крыму стоит готовиться к новым «блэкаутам», несмотря на то, что Аксенов продолжает заявлять, что «зима в Крыму пройдет без перебоев с электричеством».
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