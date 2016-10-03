Блогер: крымский "гоблин" в очередной раз опозорился

Крымский Бандеровец сегодня сообщает о том, что на полуострове начались серьезные проблемы с энергоснабжением – сразу после пафосного заявления гоблина Сергей Аксенова о том, что Крым спокойно пройдет осенне-зимний период и никаких проблем энергоснабжением не будет – об этом сообщает replyua.net.
Заявление так называемого «премьер-министра Крыма» было сделано в информационном издательстве ТАСС. Оккупант сообщил: ни веерных отключений, ни режимов в коммерческом секторе не будет – Крым полностью готов к отопительному сезону и зимнему режиму энергоснабжения». Он добавил, что ни отключений, ни лимитов нигде нет и не будет, что предприятия работают нормально и «все с вопросом энергоснабжения» спокойно.
Крымский Бандеровец подчеркивает, что через пять часов после этого заявления в одном из районов Феодосии полностью пропало электричество. Блогер пишет: «Большая чась Керчи и прилегающих населенных пунктов, а также Севастополя и Алушты погрузились в масштабный блэкаут». Также журналист добавляет, что при этом, свет то появлялся, то исчезал, и такое случалось 4-5 раз. Многие крымчане в социальных сетях пишут, что эти скачки напряжения в сети привели к поломке многих электроприборов. Во многих городах не было и уличного освещения. Позднее стало известно, что подобные проблемы с энергоснабжением будут и 7-9 октября.
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